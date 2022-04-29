Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu

Sarı kırmızılı takımın yarın yapılması planlanan seçimli genel kuruluna İstinaf Mahkemesi'nden çıkan tedbir kararı engel oldu. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz günlerde verdiği kararla ihtiyati tedbiri kaldırmıştı. Sarı kırmızılılarda yarın gerçekleşmesi planlanan seçim mahkemenin tedbirin devam etmesi yönündeki kararı nedeniyle iptal oldu.

Sarı kırmızılılarda dün Fırat Develioğlu, üst mahkemeye giderek tedbir kararının devamını istemişti. Bugün İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurulla ilgili kararını verdi.



Mahkeme, sarı kırmızılılarda 30 Nisan Cumartesi (yarın) gerçekleşmesi planlanan seçime tedbir kararı koydurdu.



Bu gelişme sonrasında Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu seçim iptal edildi.

Metin Öztürk: Yazıklar olsun kalıbınıza

Sarı kırmızılı takımda yarın gerçekleşmesi planlanan ancak mahkeme tarafından tedbir kararı konulan seçim ile ilgili başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk'ten açıklama geldi.



Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza" şeklinde sert sözler sarf etti.