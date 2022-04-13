Galatasaray'da başkan adaylarının Domenec Torrent kararı belli oldu!

Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, İspanyol teknik adam için aynı görüşte. Sarı kırmızılılarda yeni başkan kim olursa olsun Domenec Torrent ile yollar ayrılacak. Ancak bu sezon İspanyol teknik adam ile tamamlanacak. Daha sonra 1.5 milyon euroluk tazminatının indirilmesi için pazarlık masasına oturulacak.

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti. Sarı kırmızılıların kötü gidişatı ve çıktığı 14 maçta 1.07 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulüpte 30 Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent ile çalışmayacak. Ancak Domenec Torrent sezonu Galatasaray’da tamamlayacak. Göreve seçilecek olan başkan, kulüp menfaatlerini göz önüne alarak hemen bir değişime imza atmayacak. 30 Nisan’daki seçimin ardından ligin bitimine 4 hafta kalacağı için bu son maçlarda da teknik patron Torrent olacak.

Hedef anlaşarak yolları ayırmak

Sezonun bitimi ile birlikte başkanlık yarışını Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden hangisi kazanırsa İspanyol çalıştırıcı ile lig sona erdikten sonra masaya oturacak.

2022-23 sezonu için de kontratı ve 1.5 milyon euroluk tazminatı bulunan Torrent ile sözleşme feshi yerine alacağı rakamda indirime gitmesi için uzlaşma yoluna gidilecek.