Galatasaray'da Aytaç Kara, 12 lig maçında 45 dakika süre alabildi

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara, geride kalan 12 Süper Lig maçında sadece 45 dakika süre alabildi. Aytaç, 7 defa kadroda dahi yer bulamadı.

Galatasaray, Avrupa Ligi dolayısıyla yoğun bir fikstür dönemi geçirdi. Ancak bazı futbolcular yoğun fikstüre rağmen ligde çok az süre aldı.

Oğulcan Çağlayan 74, Gustavo Assunçao 135 dakika forma giyerken, belki de en çok şaşırtan isimlerden biri Aytaç Kara oldu. Haziran ayında önemli katkı vermesi beklenerek kadroya katılan Aytaç Kara, sadece Trabzonspor karşılaşmasında 45 dakika forma giyebildi.

Aytaç, 12 Süper Lig maçı geride kalırken 6'sı son 6 maç olmak üzere 7 defa kadro dışında kaldı.

Aytaç Kara, Galatasaray ile senelik 6 milyon TL'den sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun 2024'e kadar kontratı bulunuyor.