Galatasaray'da 25 milyon euroluk 6 transferin 3’ü, hücumda "sıfır" çekti

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in sezon öncesinde takımda uygulama koyduğu gençleştirme öncelikli yeniden yapılanma projesi bekleneni veremedi.

Proje çerçevesinde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan transfer edilirken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu da kiralandı. Assunçao ile devre arasında yollar ayrıldı.

Galatasaray’ın sezon başında bonservislerine toplam 25 milyon euro ödeyerek transfer ettiği 6 futbolcu özellikle hücumda beklenen etkiyi yaratamadı.

Söz konusu oyunculardan Cicaldau 4 gol, 2 asistle skora en fazla katkı yapan isim olurken, Morutan 3 gol, 2 asist, Berkan Kutlu ise 1 asist üretti.

Diğer üç yeni transfer Boey, Nelsson ve Barış Alper Yılmaz skora katkı yapamadı. Ligde geride kalan 25 maçta 30 gol atıp 35 gol yiyen Galatasaray, 4 büyükler içinde en az gol kaydeden ve en fazla gol yiyen takım.

Hem hücum hem savunmada kötü

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hem hücum hem de savunmada başarısız bir performans ortaya koyuyor.

Ligde attığı 30 gole karşın kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı takım, eksi 5 averajda bulunuyor.

Süper Lig'in en az gol atan takımlarından biri olan Galatasaray'da santrforlar şu ana kadar 11 gol atabildi.

Ligde savunmada da pek etkili olamayan sarı-kırmızılı takım, 25 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.