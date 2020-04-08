Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk maaş pazarlığı

Yeni tip Koronavirüs salgınının (Covid-19) yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca Euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray’da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.



Sarı-kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek.



Hürriyet'in haberine göre; yıllık bütçesi 68 milyon Euro olan Galatasaray Futbol A Takımı’nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon Euro ödeme yapıldı.



Süper Lig’deki son maçını 15 Mart’ta Beşiktaş’la oynayan sarı-kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon Euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon Euro'luk hak edişlerini tam olarak alacak.

Kazan oranlarında indirim

Geri kalan 26.5 milyon Euro'nun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon Euro daha ödenmesi gerekiyor.



Yöneticiler, 15 Mart’tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon Euro'luk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu.



Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.