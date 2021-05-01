Galatasaray'da 12 oyuncunun gözü kulüpten gelecek kararda

Galatasaray, Fernando Muslera dışında sözleşmesi bitecek futbolcular için henüz resmi ve somut bir adım atmadı.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'da sezon sonu Ryan Donk, Arda Turan, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Akbaba’nın sözleşmeleri bitiyor. Etebo, Fernandes, Saracchi, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’nun da kulüpleri ile yapılan kiralama süresi dolacak.



Takım maliyetini yüzde 30 oranında düşürmek ve 40 milyon Euro’ya çekmek isteyen Galatasaray, sözleşme yenilemeyi düşündüğü futbolculardan da ücretinde indirim talep edecek.

Sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ise yolları ayıracak ve bu isimlerin maliyet yükünden kurtulacak. Galatasaray’da sezon sonunda Saracchi ile birlikte kiralık oyunculardan 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo’ya da teşekkür edilerek yolların ayrılması bekleniyor.



Donk, Arda, Ömer ve Emre Taşdemir ile Emre Akbaba için ise teknik heyetle birlikte yönetimin kararı beklenmeye başladı.