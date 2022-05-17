Galatasaray'da 100 milyon TL'lik veda

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçının ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel taraftarlara veda etti. İki oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın ardından iki yıldız, taraftarlara veda etti.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel karşılaşmanın ardından tribünlere veda etti.

100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf

Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euroya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ryan Babel ise 2019 yazında yıllık 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İki futbolcunun yıllık ücreti bonuslar hariç toplam 6.35 milyon euroyu buluyordu.