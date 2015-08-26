Galatasaray, Cüneyt Tanman'ın istifasını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na, (KAP) Cüneyt Tanman'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dursun Özbek'in, mayıs ayında gerçekleştirilen kongredeki en büyük kozlarından biri olan Cüneyt Tanman, göreve geldiği andan itibaren yönetim le yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle hedef adam haline gelmişti.

Özellikle transfer döneminde yaptığı açıklamalarla taraftarında tepkisini alan Tanman, Sportif A.Ş'deki görevinden istifa etmişti.

Yönetim Kurulu üyeliği devam ederken, bir gazetede köşe yazarı olarak görev alması ve televizyonda Hamza Hamzaoğlu ile Burak arasında sorun olduğunu dile getirmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Camianın büyük tepkisini toplayan Tanman, öğleden sonra yönetim kurulundan istifa ettiğini bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan o açıklama:

Şirket Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Cüneyt Tanman, yönetim kurulu üyeliğinden 26.08.2015 tarihi itibariyle istifa etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.