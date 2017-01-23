"Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakması için Federasyon'a gidecek"

Karabükspor maçındaki yönetiminden dolayı Galatasaray kulübünün tepkisini çeken Cüneyt Çakır'ın hakemliğini bırakması için yönetim kurulunun Türkiye Futbol Federasyonu'na gideceği öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, yönetici Levent Nazifoğlu'nun, “Düdüğünü bırakmazsa, düdük onu bırakacak.Maç yönetmesini istemiyoruz” dediği Çakır'ın bir daha maç yönetmemesi için TFF'ye yoğun baskı yapılacak.

Bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın maçlarında 39 kez düdük çalan Cüneyt Çakır'ın performansı sarı-kırmızılı takımı hiç memnun bırakmıyor. Bu süreçte 20 galibiyet alan Galatasaray, 10 kez yenildi, 9 da beraberlik aldı. Ancak son 4 maçta Çakır yönetiminde gelen 3 mağlubiyet ve hatalı kararlar bardağı taşırdı.