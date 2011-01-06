-GALATASARAY CULİO'YU TRANSFER ETTİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - İkinci yarı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'den Kazım Kazım'ın ardından, Romanya'nın CFR Cluj takımının Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio'yla sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan anlaşmayı ayrıntılı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, oyuncunun kulübüne 2 milyon avro bonservis ücreti, Culio'ya ise toplam 2 milyon 250 bin avro garanti ve ekstra maç başı ücret ödeyecek. Galatasaray'ın, Culio'ya 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonları için sırasıyla 250 bin, 600 bin, 700 bin, 700 bin avro sabit transfer ücreti ve 8 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin avro maç başına transfer ücreti ödeyeceği açıklandı. -ALİ TURAN ANTALYASPOR'DA Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Ali Turan Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Subaşı Tesislerindeki imza töreninde konuşan Medicalpark Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Ali Turan'ın liglerde ismi çokça sözedilen başarılı sporculardan biri olduğunu söyledi. Ali Turan'ın son dönemlerde şanssız günler geçirdiğini ifade eden Akıncıoğlu, ''Ali Turan performansı ile kendisini kanıtlamış bir arkadaşımız. Kendi elinde olmadan şansızlıklar ve olumsuzluklar yaşadı, ama artık Medicalpark Antalyaspor ailesine katıldı. Şanssızlıkları yenecek, çok güzel işlere imza atacak'' diye konuştu. Ali Turan'la 2,5 hafta önce iletişim kurduklarınıı ve Galatasaray'la olan ilişiğini kestikten sonra görüşmeye başladıklarını vurgulayan Akıncıoğlu, şöyle devam etti: ''Ali Turan'ın kulübüyle ilişiğini kesmesini bekledik. Bonservisini eline aldıktan sonra görüştük. Ali Turan'ın Galatasaray'a önemli hizmetleri olmuştur. Kan uyuşmazlığı her takımda yaşanabilir, bunu bir evlilik süreci gibi görmek lazım. Ali Turan yeni bir sayfa açtı. Artık Medicalpark Antalyaspor için çalışacak.'' -NECATİ ATEŞ'İN DURUMU- Necati Ateş'in Galatasaray'a transferiyle ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akıncıoğlu, şöyle konuştu: ''Necati için bize şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Necati Antalyaspor'da olmaktan mutlu. Ancak kendisi karar verecek. Medicalpark Antalyaspor ve Necati'nin menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse o da değerlendirilir. Necati'ye doğrudan bir teklif gelmişse biz onu bilemeyiz. Yönetim olarak gündemimizde Necati'yle ilgili bir konu yok.'' Stadı olmayan tek lig takımının Medicalpark Antalyaspor olduğunun hatırlatılması üzerine Akıncıoğlu, ''Stadı olmayan bir kulübün başkanı olmak üzüntü verici. Başbakanımızın sözü var en kısa zamanda yapılır'' şeklinde konuştu.