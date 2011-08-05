-GALATASARAY CULİO'YU ORDUSPOR'A KİRALADI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Juan Emmanuel Culio'yu Orduspor'a 1 yıllığına kiraladı. Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, Culio'nun Orduspor'a 350 bin avro bedelle bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Profesyonel futbolcumuz Juan Emmanuel Culio'nun Orduspor Kulübü'ne 2011-12 sezonunda 350.000 avro bedelle kiralanması için anlaşma sağlanmış olup, Orduspor'un 2011-12 sezonu sonunda 1.550.000 avro bedelle Culio'yu satın alma opsiyonu vardır.''