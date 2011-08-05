T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY CULİO'YU ORDUSPOR'A KİRALADI İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2011 23:00

-GALATASARAY CULİO'YU ORDUSPOR'A KİRALADI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Juan Emmanuel Culio'yu Orduspor'a 1 yıllığına kiraladı.  Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, Culio'nun Orduspor'a 350 bin avro bedelle bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Profesyonel futbolcumuz Juan Emmanuel Culio'nun Orduspor Kulübü'ne 2011-12 sezonunda 350.000 avro bedelle kiralanması için anlaşma sağlanmış olup, Orduspor'un 2011-12 sezonu sonunda 1.550.000 avro bedelle Culio'yu satın alma opsiyonu vardır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24