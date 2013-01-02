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Spor

Galatasaray Cris'le yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Cris'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

02 Ocak 2013 20:29

Galatasaray, sezon başında Fransa'nın Lyon takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Cris ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takımın defansta oluşan boşluğu, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak ile doldurulacağı öğrenildi.

Galatasaray'da devre arasında ilk giden isim Cris oldu. Galatasaray, borsaya gönderdiği açıklamada Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Cris, sarı-kırmızılı formayla ligde 10, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 1'er maçta mücadele etti. 34 yaşındaki stoper, Ujfalusi'nin sakatlanmasıyla transferin son gününde Galatasaray'a katılmıştı.

 

Ömer Toprak gündemde

 

Galatasaray Kulübü, Cris ile yolların ayrılmasından sonra yeni stoper alımı için çalışmalarına hız verdi. Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusundan sarı-kırmızılı takımın gündemindeki ilk isim Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak... Galatasaray Yönetimi, genç oyuncunun transferini bitirmek için gece gündüz çalışıyor.

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