Galatasaray çöktü: 9 maçta 1 galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray’ın kötü gidişi sürüyor. Sarı- Kırmızılılar Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 maçta sadece bir defa kazanabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibine 2-0 yenilerek üst tura çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de Beşiktaş ile oynanan derbi maçı da kaybederek, zirve yarışında yara aldı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Adem Ljajic’in penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, özellikle maçın son bölümünde bulduğu birkaç önemli fırsattan da yararlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım ligde 24 puanda kalırken, Beşiktaş bu galibiyetle puanını 24 yaparak Galatasaray’ı yakaladı.

1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 9 resmi maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönemde Süper Lig’de Kayserispor’u yenen Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a mağlup oldu.

Galatasaray, bu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlarda ise sahasında Schalke 04 ile berabere kalırken, Alman ekibine rakip sahada mağlup olup, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya da yine deplasmanda yenildi.