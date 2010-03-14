Galatasaray çok rahat: 3-0

T24 -

Aslan üçledi

GALATASARAY: 3 - ANKARAGÜCÜ: 0

25. haftada Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Ankaragücü maçını kaleme alan NTV Spor yazarı Mert Aydın'ın "Aslan üçledi" başlıklı analizi şöyle:Roger Lemerre, Euro 2000’de Fransa’yı şampiyon yaparken yarı finalde elenmişti Frank Rijkaard-Johan Neeskens ikilisinin Hollandası. Aradan geçen 10 yıl ve Ali Sami Yen Stadı’nda bu üçlü karşı karşıya. Yakınlardan, Bursa’dan duyulan şampiyonluk seslerine kendi yanıtını vermek istiyordu sarı-kırmızılılar. Lemerre geldiğinden bu yana birlik ve beraberlik içinde rakiplerinden puanlar toplayan Ankaragücü değişik stildeki 2010 model yenilmezliğini sürdürmek istiyordu.Baros’un kenarda oturuşu bile Eskişehirsor yenilgisine rağmen tribünleri olumlu etkilemiş doğrusu. Coşkuluydular. Fenerbahçe’nin puan kaybı da herhalde etki etmiştir buna. Ama Marmara Bölgesi’nin bir başka şehrinin de nasıl iddialı hale geldiğinin farkındadırlar herhalde.Ankaragücü’nün alan daraltan ve bunaltan futbolu fazla sıkamadı Galatasaray’ı. 4. dakikada Neill uzun bir pas gönderdi Keita’ya. Hiddink’in reddiyle Türklere kırılmış mıdır acaba Keita? Yok o kadar da değil. Keita, topu yanında birer kelebek gibi uçan Muhammet Hanifi ve Elyasa’ya çarptırıp Semih Saygıner’i kıskandıracak bir incelikle Jo’yu buldu. Brezilyalı altı pasta bildiğini okudu: 1-0.Golün şokuyla seri hatalar yapan Ankaragücü savunması, 5’te Giovani ve 8’de Jo’ya yeni fırsatlar sundu. Ancak bu futbolcular, kaleci Serkan’a takıldı. Sonrasında pozisyonu olmayan ama Galatasaray kontrolünde bir oyun izledik.Ta ki 37’ye kadar. Toshack’ın Gençlerbirliği’nden alıp Real Madrid’e taşıdığı 2000 Olimpiyat şampiyonu Geremi, Keita’yı sempatik bulmuş olmalı ki topu ona attı. Keita’nın macera dolu gol yolculuğunda itme, kakma, el ve azim vardı: 2-0.İkinci yarıda Ankaragücü biraz olsun rakip kaleyegitmeye çalışıyordu. Ama 62’de Keita her zamanki ele avuca sığmazlığıyla sağdan ortaladı. Barış’ın volesi dışarı çıktı. Ankaragücü ne kadar çaba sarf etse de Galatasaray’ı bozamıyordu. Böyle olunca Milan Baros’un 4.5 ay onra oyuna girişi en heyecanlı anı oldu bu bölümün. 77’de Baros oyuna dahil oldu. 90+3’te Keita, bu kez Baros’a gol attırmaya karar verdi. Sağdan ortasına Çek de dokundu sadece: 3-0.Galatasaray peş peşe Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Bir anlamda yarıştaki durumunu netleştirecek bu maçlar da. Ama bu galibiyetin önemi büyük. En azından zirveden kolay kolay kopmayacağını kanıtladı. Bir gerçek daha var ortada. Bu ligde fark yaratan birisi varsa o da Keita. Maçı aldı götürdü vallahi!Ali Sami YenKuddusi Müftüoğlu, Adil Sinem, Ali Saygın ÖgelGalatasaray: Franco, Sabri, Neill, Servet, Caner, Mustafa Sarp, Barış, Elano, Keita, Jo, Giovani Dos SantosAnkaragücü: Serkan Kırıntılı, Geremi, Koray Çölgeçen, Muhammet Hanifi, Elyasa, Theo Weeks, Hürriyet, Sapara, Kağan, Vassell, VitekGoller: Dk. 4 Jo, Dk. 37 Keita ve Dk. 90+3 Baros (Galatasaray)