Galatasaray, Clichy transferinde sona yakın

Geçen sezon savunmada oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren ve sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City forması giyen Gael Clichy ile anlaşmaya çok yakın.

NTVSpor'un haberine göre 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ve yönetim de transferi bir sonraki hafta sonlandırmak istiyor.

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13 sezon Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City formaları altında oynayan Fransız sol bek için Galatasaray yönetiminin yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Deneyimli sol beke ayrıca imza parası verileceği, sözleşmesinde başarı bonusları ve oynayacağı maç sayısına göre ekstra ücret verileceği aktarıldı.

Geçen sezon sol bekte görev yapan Lionel Carole'e teknik direktör Igor Tudor'dan olumsuz rapor gelince, sarı-kırmızılı yönetim 31 yaşındaki Fransız sol beki sezon öncesi hazırlıklarına yetiştirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.