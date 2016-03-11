Galatasaray Çin'den NBA starını transfer etti

Galatasaray Odeabank , kariyerinde NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in formasını da giyen 2,08 metre boyundaki Bernard James 'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcunun transferi hakkında kulüpten yapılan açıklamada, "Bernard James'e 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Radikal'de yer alan habere göre Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, son olarak Çin Ligi'nde Shanghai Sharks takımının formasını giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Bernard James ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bernard James kimdir

Cleveland Cavaliers tarafından 2012 NBA Draft'ında 33 sıradan sıradan seçildiği dönemde 27 yaşında olan Bernard James'in profesyonel kariyeri de ilk bu zamanda başladı. Aynı yıl 25 Temmuz'da ise Cleveland Cavaliers'dan Dallas Mavericks'e takası gerçekleşti. İki yıllık Dallas kariyerinin ilk sezonunda 46 maça çıkan 2.08 boyundaki pivot, maç başı 9.9 süre ortalamasıyla 2.8 sayı, 2.8 ribaund ve 0.8 blok istatistikleri tutturdu. 21 Aralık 2012 tarihinde Miami Heat karşısında kenardan gelerek 21 dakikada 12 sayı, 9 ribaund ve 3 blok yaparak sezonun kendisi adına en iyi maçını oynadı. Aynı sezonda Dallas, 41 galibiyet ve 41 yenilgi alarak Batı Konferası'nı 10. sırada bitirdi ve Play-Off'lara kalamadı. Dallas Mavericks'teki ikinci sezonunda dakikaları düşen Amerikalı pivot, 30 maça çıkarak maç başı 0.9 sayı, 1.4 ribaund ve 0.9 blok ortalamalarıyla oynadı.

Bernard James, 27 Şubat 2014 tarihinde NBA D-League takımlarından Texas Legends yolunu tutsa da ertesi gün tekrar Dallas Mavericks tarafından çağrıldı. Bir süre Dallas Mavericks ve Texas Legends takımları arasında git gel yaşayan James, 21 Kasım 2014 tarihinde 2014-2015 CBA sezonu için Çin'in Shanghai Sharks takımı ile sözleşme imzaladı. 11 Şubat ve 21 Şubat 2015 tarihinde iki kere Dallas Mavericks ile 10 günlük kontrat yaparak NBA'ye geri döndü.

2014-2015 NBA sezonunda 21 maçta görev alan James, maç başı 9.8 süre ortalamasıyla 2.6 sayı, 2.8 ribaund ve 0.9 blok istatistikleri yakaladı. Sezonu burada tamamlayan Amerikalı oyuncu, 31 Temmuz'da tekrardan Shanghai Sharks'ın yolunu tuttu.

Bernard James, pivot pozisyonunda görev alıyor. Güçlü fiziğiyle pota altında yer kaplayan Amerikalı, iyi bir blok tehditçisi olarak da biliniyor."