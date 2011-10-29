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Spor

Galatasaray çıkışa geçmek istiyor İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 18:44

-Galatasaray çıkışa geçmek istiyor İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde son iki haftada Medical Park Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan ve sahasında Gaziantepspor'a 4-2 yenilerek 5 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, renkdaşı olan Kayserispor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde ''Cim Bom''da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sıkıntı oluşturuyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Milan Baros, Engin Baytar, Gökhan Zan ile Gaziantepspor maçında kırmızı kart gören Servet Çetin ile Sabri Sarıoğlu, Kayserispor maçının kafilesine alınmadı. -Ujfalusi ceza sınırında- Galatasaray'da 3 sarı kartı bulunan Çek oyuncu Tomas Ujfalusi de ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın, ligde Bursaspor, Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmalarda sarı-kart gören Çek oyuncu, Kayserispor maçında da kart görmesi durumunda 10. haftadaki Mersin İdmanyurdu maçında forma giyemeyecek. -18 kişilik kadro- Galatasaray'ın 18 kişilik Kayserispor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Ufuk Ceylan, Çağlar Birinci, Tomas Ujfalusi, Hakan Balta, Semih Kaya, Emmanuel Eboue, Ceyhun Gülselam, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Felipe Melo, Albert Riera, Ayhan Akman, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Johan Elmander, Kazım Kazım, Sercan Yıldırım. -Galatasaray, Kayseri'ye gitti- Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray, Kayseri'ye hareket etti. Atatürk Havalimanı'ndan Kayseri'ye hareket eden Galatasaray kafilesinde bulunan kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst, Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Zor bir deplasman ama amacımız galip gelmek. Hayırlısıyla gidip, geleceğiz. Kart cezalısı ve sakatlarımız var. Umut ediyorum ki kazanacağız'' dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

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