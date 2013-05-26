Galatasaray Chedjou'ya imzayı attırdı

Galatasaray, Chedjou ile anlaşma sağlandı. Kamerunlu stoperle sözleşme imzalarken görüntüleri sosyal medyaya düşen Bülent Tulun yaptığı açıklamada resmi imzanın İstanbul'da atılacağını söyledi.



Chedjou’nun transferi için Fransa’ya giden Sportif Koordinatör Bülent Tulun, ilk olarak Fransa'da Lille Kulübü yöneticileri ile masaya oturmuştu. Tulun, Kamerunlu oyuncunun transferi için Lille’den onay almıştı.

Bülent Tulun ardından Chedjou ile bir araya geldi ve deneyimli savunma oyuncusuyla da el sıkıştı.

Galatasaray Kulübü henüz transferi resmi olarak açıklamadı ancak sözleşmenin imzalandığı sırada çekilen bir fotoğraf internette yer aldı.

Fotoğrafın internete düşmesi üzerine NTV Spor'a açıklamalar yapan Tulun, resmi imzanın henüz atılmadığını söyledi.

Söz konusu fotoğrafın, görüşmelerin başında çekildiğini ifade eden Tulun, Chedjou'nun kısa süre içinde İstanbul'da resmi imzayı atacağını belirtti.