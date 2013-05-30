Galatasaray, Chedjou ile anlaştığını borsaya bildirdi

Galatasaray, Kamerunlu oyuncu Aurelien Chedjou ile 4 yıllık anlaşma yaptığını borsaya bildirdi. Chedjou'nun bonservisi için Lille kulübüne 6 milyon 300 bin euro ödenecek.

Galatasaray, Fransa'nın Lille takımının Kamerunlu defans oyuncusu Aurelien Chedjou'yu 4 yıllığına transfer etti. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şu ifade kullanıldı: "LOSC Lille SA (Lille FC) profesyonel oyuncularından Aurelien Chedjou ile 2013-2014 sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne (Lille FC) 6 milyon 300 bin Euro bonservis ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise, her bir sezon için 2 milyon 200 bin Euro sabit transfer ücreti ve 10 bin Euro maç başı ücreti ve bir kereye mahsus olmak üzere 200 bin Euro imza ücreti ödenecektir.