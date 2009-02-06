Galatasaray çeyrek finalde



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, 63-61 sayıyla kaybettiği ilk maçın rövanşında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi KV Imperial AEL Limasol'u 74-68 yenerek FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.





FIBA Bayanlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Galatasaray, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi KV Imperial AEL Limasol'u 74-68 yenerek tur atladı ve çeyrek finale yükseldi.



Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 63-61 kaybeden Galatasaray, rövanşta rakibini 6 sayı farkla yendi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.



Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 3. turda İtalya'dan Lavezzini Basket takımını elemeyi başaran Rus ekibi Chevakata oldu. Chevakata ile çeyrek finalde ilk maçını 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda yapacak sarı-kırmızılılar, rövanşını ise 26 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.



KKTC BAYRAKLI DESTEK



Kıbrıs Rum Kesimi ekibi karşısında Galatasaray taraftarları, takımlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla destek verdi. Galatasaray taraftarları, salona sarı-kırmızılı bayrakların yanısıra Türk ve KKTC bayrakları da getirirken, yaklaşık 20 kişilik Rum taraftar grubuyla karşılıklı tezahüratlar yaparak atıştılar.



Salonun birçok yerine Türkiye ve KKTC bayrakları asan taraftarlar, zaman zaman ''Kıbrıs bizimdir, bizim kalacak'' sloganı atarlarken, rakip taraftarların olduğu bölüme yaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı taraftarları polis engelledi.



Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Haldun Üstünel, Ahmet Dedehayır, Ali Haşhaş ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin de izledi.



Polat ve yöneticiler, çeyek finale yükselen bayan basketbol takımı oyunuları ile teknik heyetini salonda ilk kutlayanlar oldular.



GALATASARAY: 74 - KV IMPERIAL AEL LİMASOL: 68



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Gili Cohen (İsrail) xxx, Igor Dragojeviç (Karadağ) xxx



Galatasaray: Işıl xxx 7, Esra xxx 12, Augustus xxxx 23, Yasemin xx 9, Young xxx 17, Kress xx 2, Şaziye x 1, Tuğba xx 3



KV Imperial AEL Limasol: Stoenescu xx 12, Duriç xx 5, Lacy xx 6, Ely xxx 14, Vukiceviç xx 8, Beciroviç x 2, Velinoviç x 4, Pesoviç xx 12, Zarytska xx 5



1. Periyot: 21-13



Devre: 36-35 (Galatasaray lehine)



3. Periyot: 53-53



Beş Faul Alanlar: Yasemin 36.44 (Galatasaray), Beciroviç 39.42 (KV Imperial AEL Limasol)

