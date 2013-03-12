Galatasaray çeyrek final aşkına Schalke deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında bugün deplasmanda Schalke ile karşılaşacak.

İstanbul'daki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Sarı-kırmızılıların kritik randevusu Star TV'den canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında bugün Almanya temsilcisi Schalke 04'le rakip sahada karşılaşacak olan Galatasaray tura odaklandı.

Ligde son 2 haftada aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Schalke 04 maçı öncesi Galatasaray'da Johan Elmander ve Dany'nin sakatları sürüyor.

Veltins Arena'da 21.45'te başlayacak mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson yönetecek.



Muhtemel 11'ler



GALATASARAY: Muslera, Eboue, Semih, Gökhan(Dany), Riera, Hamit, Selçuk, Melo, Sneijder, Burak, Drogba

SCHALKE 04: Hildebrand, Uchida, Höwedes, Matip, Kolasinac, Neustadter, Hoger, Farfan, Draxler, Bastos, Pukki



Tur hesapları



Schalke 04'le İstanbul'da yaptığı maçta 1-1 berabere kalan ve avantajı rakibine kaptıran Galatasaray, çeyrek finale yükselmek için gol hesapları yapacak. Turu atlayabilmek için mutlaka gol bulması gereken sarı-kırmızılı takım, galibiyete ya da 2 ve üzeri gollü beraberliklere ihtiyaç duyacak.

Maçın normal süresinin İstanbul'daki gibi 1-1 berabere sonuçlanması halinde ise müsabaka uzatmaya gidecek.



Gözler Burak Yılmaz'da olacak



Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmada gözler takımın önemli gol silahı Burak Yılmaz'da olacak. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golün 7'sine imza atan ve gol krallığında Real Madrid'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile yarışan Burak Yılmaz, Almanya deplasmanında da takımına gol veya goller kazandırmaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında da gol üreten Burak, gruptaki Galatasaray-CFR Cluj maçında 1, CFR Cluj-Galatasaray karşılaşmasında 3, Galatasaray-Manchester United ve Braga-Galatasaray maçlarında da birer gol atmış, ikinci tur ilk maçında ise Schalke 04 filelerine 1 gol göndermişti.



Fatih Terim takımın başına dönecek



Spor Toto Süper Lig'deki Orduspor maçının ardından aldığı 3 maç ceza nedeniyle son 2 lig maçında takımının başında bulunamayan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yedek kulübesine dönecek.

Terim'in cezası nedeniyle oyun alanına ve soyunma odasına giremediği son 2 lig maçında 5 puan yitiren ''Cim Bom'', tecrübeli teknik adamla 2 maç aradan sonra resmi bir müsabakaya çıkacak.



Schlake 04'te Huntelaar ve Jones oynamayacak



Galatasaray'ın rakibi Schalke 04'te iki önemli isim bu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul'daki maçta Schalke 04'ün tek golünü atan ve gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jermain Jones, takımdaki yerini alamayacak.

Schalke 04'ün Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund ile yaptığı maçta sakatlanan Hollandalı yıldız Klaas-Jan Huntelaar da oynayamayacak.



Alman ekipleriyle 26. maç



UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında Schalke 04'e konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 26. maçını oynayacak.

Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle Avrupa kupalarında 13 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 25 maçında 6 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. ''Cim Bom'', rakip ağlara gönderdiği 27 gole karşılık ağlarında 34 gol gördü.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 12 eşleşmesinin 9'u elemeli turlarda gerçekleşti. Elemeli turlarda Alman takımlarına karşı 9 eşleşmesinin 4'ünde bir üst tura yükselen taraf olan ''Cim Bom'', 5'inde ise turu rakiplerine kaptırdı.

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.



Deplasman karnesi iyi



Alman rakiplerine karşı evindeki son 6 maçı kazanamayan Galatasaray'ın deplasman karnesi ise ortalamanın üzerinde. Sarı-kırmızılı takım, Alman kulüplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Özellikle son 5 Almanya deplasmanında rakiplerine sadece 1 kez yenilen ''Cim Bom'', 3 kez galibiyetle, 1 kez de beraberlikle ayrılmayı bildi.