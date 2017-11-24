Galatasaray Cenk Tosun'u elinden kaçırmış

2014'te bedelsiz olarak siyah-beyazlılara giden Cenk Tosun ilk önce sarı-kırmızılı takıma önerildiği ama Mancini'nin yetersiz bulması yüzünden transferinin gerçekleşmediği bildirildi.

CNNTurk’te yer alan haberde, Galatasaray ile Cenk Tosun'un yollarının kesişmesi ise ilk olarak 2011'e dayanıyor. O dönem Genel Menajer olan Adnan Sezgin'in Bundesliga'da Franfurt kadrosundaki milli oyuncu için yoğun çaba harcarken 18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yerine forma şansı bulabileceği Gaziantep'i tercih etmişti. Kırmızı-siyahlılar futbolcunun bonservisi için 550 bin euro verdiği hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarındaki ilginç noktalardan biri de Babel ve Tolgay Arslan. Her iki futbolcu da Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın gündemine gelmiş çeşitli gerekçelerle bu transferler yapılmamıştı.

Galatasaray, Babel'i omuz sakatlığı, Tolgay'ı da yine yaşadığı sakatlıklar ve bonservisi yüzünden kadrosuna dahil etmemişti.