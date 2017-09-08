T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Cedric Carrasso transferini resmen duyurdu

35 yaşındaki kaleciyle imzalanan sözleşme 1 yıllık

08 Eylül 2017 17:10

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray, Fransız kaleci Cedric Carrasso ile anlaştıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki kalecinin yıllık 600 bin Euro kazanacağı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cédric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için 1.250 EUR prim ödenecektir."

ETİKETLER

GalatasarayCarrassoKAPduyurdu35yaşkaleci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24