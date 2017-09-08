Galatasaray, Carrasso'ya yıllık 600 bin euro ödeyecek

Galatasaray, kaleci Cedric Carrasso\'ya yıllık 600 bin euro ücret ödeneceğini açıkladı.

35 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-kırmızılı kulübün KAP\'a yaptığı açıklama şöyle;

\"Profesyonel futbolcu Cédric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için 1.250 EUR prim ödenecektir.\"

İSTANBUL / DHA

