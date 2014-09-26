Galatasaray camiasında 'Ünal Aysal'ı ikna' seferberliği

Galatasaray’da 25 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Başkan Ünal Aysal’ın yeniden aday olmayacağını açıklaması, camiayı hareketlendirdi. Kulübün ileri gelenleri, Aysal’ı ikna etmek ya da yeni bir aday etrafında buluşmak için toplantı üstüne toplantı düzenliyor.

Hafta başında Alp Yalman adaylığını kamuoyuyla paylaşan ilk isim olmuştu. Koltuğa oturacak en yakın isimler arasında gösterilen Faruk Süren ise başkanlığı düşünmediğini söylemişti. 1996-2001 yılları arasında Sarı-Kırmızılılara liderlik yapan ve sayısız başarı elde edilmesini sağlayan Süren, “Ne yazık ki Galatasaray’a başkanlık yapacak vaktim yok. Bu iş tam konsantrasyon isteyen günde 25 saat ayırmanız gereken bir iş. Benim böyle bir vaktim yok. Bu nedenle aday olmayı düşünmüyorum.” dedi.

Ünal Aysal’ın kararından döneceğini belirten Süren, “Aysal da aday olmamayı düşünüyor. Düşünüyor diyorum çünkü kararından dönmesini ve sürecini doldurmasını; en azından 2016’ya kadar görevde kalmasını bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Camianın, İnan Kıraç’ın etrafında toplanması gerektiğinin altını çizen Süren, “İnan Kıraç toparlayıcı bir isim. Ali Dürüst’ü de yanına alarak güçlü bir yönetim oluşturup toparlayıcı görevini üstlenebilir. Galatasaray’ın durumunun kötü olduğunu savunanlar, Kıraç’ı destekleyebilir. Ama ben kulübün durumunun kötü olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Ünal Aysal, dün Faruk Süren’i doğrular nitelikte bir açıklama daha yaptı. “Herhalde aday olmayacağım.” diyerek açık kapı bırakan deneyimli yönetici, Radyospor’a verdiği demeçte, “Kararım kati, değişmeyecek. Galatasaray’a hizmetlerim dışarıdan devam edecek.” dedi. Bu ifadeler, “Aysal, seçime tek aday olarak gitmek istiyor. Karşısına rakip istemiyor.” şeklinde yorumlandı.

Kıraç: Aysal etrafında toplanılmalı

Sarı-Kırmızılı kulübün duayen isimlerinden İnan Kıraç, Aysal’a destek verilmesi gerektiğini duyurdu. Kıraç, “Camiamız böyle zamanlarda birlik beraberlik mesajı vermelidir. Galatasaray’a yakışan her zaman bu olmuştur. Yaşanan bu olaylara uzaktan bakıyorum ve söylediklerim ancak tavsiye olarak değerlendirilmeli.” ifadelerini kullandı. Aysal yönetiminin ilk yılında ikinci başkanlık yapan Ali Dürüst ise adaylığının söz konusunu olmadığını bildirdi. Dürüst’ün, Aysal ile yaptığı görüşmede, “Böyle bir görevi yüklenemem. Başka bir pozisyon olursa güveneceğim bir ekiple çalışırım.” dediği öğrenildi.

Halihazırda tek aday olarak duran Alp Yalman’ın, seçime gireceği yönetim listesini oluşturmaya başladığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte daha önce de başkanlık yapan Yalman’ın, Sedat Doğan, Doğan Sarıbeyoğlu, Levent Yücel ve Taner Aşkın’ı mesai arkadaşı olarak seçtiği kaydedildi. Sedat Doğan’ın yanı sıra Divan Kurulu toplantılarında Ünal Aysal’a en sert eleştirileri yönelten isimlerden biri olan Taner Aşkın’ın da, Yalman’ın listesinde yer alması muhalif yönetim iddialarını güçlendirdi. Aşkın, Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde de bulunmuştu.

Prandelli’den ayrılık sinyali

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Sarı-Kırmızılı kulübün 25 Ekim’de olağanüstü seçimli genel kurula gidişini ve başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ünal Aysal’ın kararını değerlendirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman öncesi gazetecilerle sohbet eden İtalyan hoca, Başkan Aysal’ın kulübü ve takımı daha iyi yerlere getireceğine inandığını söyledi. Daha önceki bir buluşmada, ‘Bırakma bizi başkan’ diyerek Ünal Aysal’ın göreve devam etmesini isteyen deneyimli çalıştırıcı, “Kendisi bu kulübü değiştirmek istiyordu. Bunu değiştirebilmesi için kazanması gerekiyor. Kararı şu yöndeydi: Takımı daha iyi yere getirmek. Ben onun sayesinde buradayım. Onun gelecek için bir projesi vardı. Benim için sonrası da önemli. Galatasaray dediğimizde aklıma o geliyor.” dedi. Prandelli, bu açıklamalarıyla başka bir başkan adayının seçilmesi durumunda ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Konuyu sürekli futbolcularıyla konuştuğunu ve sadece kendi işlerine odaklanmaları gerektiğini söylediğini ifade eden tecrübeli isim, “Sadece kendi işimizi yapmalıyız. Onun dışındaki bilgilerin bizi ilgilendirmemesi gerekir. Galatasaray kazanırsa farklı duygular içinde oluruz. Engellerimizin olmaması gerekiyor. Güçlü takım, dış faktörlerden etkilenmez. Her şartta kazanır.” şeklinde konuştu. Prandelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Takımı sezon başında aldığımızda değişiklikler yapmak istedik. Bunu gerçekleştirmek için çabaladık. Daha sonra da zamana ihtiyacımız oldu. Ben buraya geldiğimde sadece bir tercüman istedim. Başka bir şey istemedim. Takım daha sezona başarken eleştiriler geldi. Lütfen yalan yazmayın.”

Aysal’a ziyaretçi akını

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın dün gün boyu ziyaretçisi eksik olmadı. Cim Bom’un eski yöneticileri Faruk Süren ile Ali Dürüst, birlikte yaptıkları toplantının ardından Aysal’ı ikna etmek için büyük uğraş verdi. Tecrübeli başkan, “Kendilerine yeniden aday olmayacağımı söyledim. Eğer Dürüst ve Süren seçime girerse her türlü desteği vereceğimi ilettim." diye konuştu. Bu arada başkan adaylarının yönetim kurulu listesini verme tarihi, 2 Ekim’den 8 Ekim’e uzatıldı.