Galatasaray camiası Sabri'yi yalnız bırakmadı

Göztepe\'nin milli futbolcusu, Galatasaray\'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu\'nun yeni dükkanının açılışına Dursun Özbek ve futbolcular Ryan Donk, Mariano, Muslera ve Maicon katıldı.

Sabri Sarıoğlu, futbolculuğunun yanında ticaret ile de ilgileniyor. Başarılı futbolcu kafe işletmeciliğinin ardından gözlük işine de girdi. Sarıoğlu, İstanbul Nişantaşı\'nda ismi \'OptikO\' olan yeni dükkanının açılışını yaptı. Açılışta yıldız futbolcuyu, eski kulübü Galatasaray camiası yalnız bırakmadı. Dükkanın açılışına Başkan Dursun Özbek, eski yöneticilerden Emir Sarıgül, Galatasaray Futbol Takımı\'ndan Ryan Donk, Mariano, Muslera ve Maicon katıldı.

ÖZBEK: \"HAKİKİ GALATASARAYLI SABRİ SARIOĞLU\'NU YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK\"

Açılışta konuşan Başkan Dursun Özbek, Sabri Sarıoğlu\'na iş hayatından başarılar dileyerek, \"Galatasaray\'ın emektarı, Galatasaray\'a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu\'nu bu gününde yalnız bırakmak istemedik. Kendisi, futbolda gösterdiği başarıyı inşallah ticaret hayatında da gösterir. Bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın. Çok güzel olmuş burası. Bütün Galatasaraylıları buraya davet ediyorum, bütün gözlük ihtiyacını karşılamak için. Hiçbir zaman Galatasaraylılar birbirini yalnız bırakmaz. Bütün camiayı Sabri\'ye desteğe çağırıyorum. Sabri\'nin Galatasaray\'a verdiği emek hiç tartışılmaz. Yönetim olarak da şahsen de Sabri\'yi ne kadar sevdiğimi Sabri\'nin kendisine sorun\" diye konuştu.

Dursun Özbek\'e açılışa geldiği için teşekkür eden Sabri Sarıoğlu ise, \"Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi durumdayız. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor\" şeklinde konuştu.

Eski yöneticilerden Emir Sarıgül de, İstanbul\'un en önemli çekim merkezlerinden biri olan Nişantaşı\'nda açılan dükkan için Sabri Sarıoğlu\'na başarılar diledi.

