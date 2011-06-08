-GALATASARAY CAFE CROW'NA PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Cafe Crown'a, taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle 7 bin 500 lira para cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Disiplin Kurulu, Galatasaray Cafe Crown ile Banvit arasında 1 Haziran Çarşamba günü yapılan Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçının devre arasında ve sonunda sarı-kırmızılı taraftarların küfürlü tezahüratta bulunmalarına ilişkin dosyayı karara bağladı. Sarı-kırmızılı taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle sezon içinde verilen cezaların hatırlatıldığı kararda, ''Anlaşılacağı gibi söz konusu kulüp taraftarlarının disiplin ihlalleri ve benzer şekilde sportmenliğe aykırı davranışları dikkati çeker mahiyettedir. Kurulumuzca iş bu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle; Galatasaray Cafe Crown taraftarlarının eylemlerine uyan şekilde; müsabaka sırasında ve ayrıca müsabaka bitiminde küfürlü tezahüratlarda bulunulması (anons yapılmamıştır) nedeniyle 7 bin 500 lira para cezası verilmiştir'' denildi.