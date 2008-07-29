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Spor

Galatasaray Cafe Crown'a iki yabancı

Galatasaray Cafe Crown, geçtiğimiz sezon Alpella'da forma giyen Strickland ve Pau Orthez takımında oynayan Graves ile sözleşme imzaladı...

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  Galatasaray Cafe Crown, iki yabancı oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Alpella'da forma giyen Marshall Strickland ve Pau Orthez takımında oynayan Antonio Graves, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı.

 

25 yaşında ve 1.83 boyundaki Marshall Strickland oyun kurucu mevkiinde oynuyor. Indiana Üniversitesi mezunu Strickland, okul takımında 2002 – 2006 arası oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi ve son iki sezondur Alpella'da forma giydi.

Alpella'daki ilk yılında 29 maçta ortalama 17 sayı - 3.6 ribaunt – 4 asiste ulaştı. 13 Ekim 2007'de Beko Basketbol Ligi kariyerinin 500. sayısını atan Strickland, maç başına 16.5 sayı – 3.2 ribaunt – 3.8 asist ile başarılı grafiğini korudu.

 

Pittsburgh Üniversitesi mezunu olan Antonio Graves ise 23 yaşında ve 1.88 boyunda. Şutör oyun kurucu görevi yapan Graves, ilk Avrupa tecrübesini Pau Orthez'de yaşadı. Fransız ekibiyle ligde 20 sayı - 2 ribaunt – 2.8 asist ortalaması yakalayan Graves, ULEB Cupa'ta ise 3 maçta ortalama 25 dakika süre alırken 10 sayı – 2.3 asistle dikkat çekti.

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