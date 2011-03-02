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Spor

GALATASARAY CAFE CROWN YENİLDİ MADRİD (A.A)

02 Mart 2011 00:43

-GALATASARAY CAFE CROWN YENİLDİ MADRİD (A.A) - 01.03.2011 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2. Tur (K) Grubu 6. ve son maçında Galatasaray Cafe Crown, İspanya'nın Asefa Estudiantes takımına deplasmanda 71-69 yenildi. İlk 8'e kalma şansını daha önce yitiren Galatasaray Cafe Crown takımı, başkent Madrid'teki Palacia Vistalegre Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 23-20, devreyi de 42-34 geride tamamladı. İspanya ekibi, ikinci yarıda da kontrollü oyununu sürdürerek, 3. periyotu 57-49, maçı da 71-69 kazandı. Galatasaray Cafe Crown, grubu 2 galibiyet 4 yenilgiyle tamamladı.

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