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Spor

GALATASARAY CAFE CROWN RAHAT KAZANDI İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 00:37

-GALATASARAY CAFE CROWN RAHAT KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - Galatasaray Cafe Crown Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası (E) Grubu 3. maçında Yunanistan'ın Panellinios takımı 79-53 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Yunan temsilcisi, dış atışlardan bulduğu basketlerle 5. dakikada 9-3 öne geçti. İlk dakikalarda rakibinin sert savunmasını aşmakta zorlanan Galatasaray Cafe Crown, daha sonra organize hücumlarla skor bulmaya başladı. Oldukça baskılı bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, 12-2'lik bir seri yakalayıp, 9. dakikada 15-11 öne geçti ve ilk periyodu 16-15 üstün bitirdi. İkinci periyotta alan savunması yapan rakibi karşısında dışardan Tutku, Evren ve Shumpert ile basketler bulan Galatasaray Cafe Crown, 16. dakikaya girilirken, skoru 28-19 yaptı. Etkili savunmasıyla rakibinin hücumlarını savuşturan sarı-kırmızılı takım, iyi bir performans sergileyen Tutku ile sayı bulmaya devam ederek, ilk yarıyı 35-22 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, pota altında Rancik ve Shipp ile basketler buldu ve 24. dakikada farkı 19 sayıya kadar (45-26) çıkardı. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi takım, hücumda zayıf kalıp, çok top kaybı yapan rakibi karşısında son periyoda da 50-33 önde girdi. Son periyota da etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray Cafe Crown, Shumpert, Shipp, Tutku ve Ermal'in basketleriyle 37. dakikada farkı 27 sayıya (73-46) kadar çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, kalan dakikalarda da üstün mücadelesini sürdürerek, karşılaşmadan 79-53 galip ayrıldı. Grupta daha önce yaptığı iki karşılaşmayı da kazanan Galatasaray Cafe Crown, aldığı bu galibiyetle 3'te 3 yaparak, liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Protokol tribününden maçı takip eden Polat ve yöneticiler, sarı-kırmızılı taraftarların maçın sonlarına doğru yaptığı ''Ayağa kalkmayan Fenerli olsun'' şeklindeki tezahürat karşısında ayağa kalkıp, alkışta bulundular. Başkan Polat ve yöneticiler, karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı takımı da ayakta alkışladılar.

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