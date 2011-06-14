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Spor

Galatasaray Cafe Crown pes etmiyor

Fenerbahçe Ülker'in, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç Galatasaray Cafe Crown'un 72-71'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve final serisi 3-2'ye geldi.

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Ülker'in, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç Galatasaray Cafe Crown'un 72-71'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve final serisi 3-2'ye geldi.

Maçı galibiyetle tamamlaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe Ülker, Sinan Erdem'de taraftarının önünde Galatasaray Cafe Crown'a 72-71'lik skorla mağlup oldu. 

Sarı kırmızılılar seride durumu 3-2'ye getirirken galibiyette son saniye basketini atan Joshua Shipp büyük pay sahibi oldu. 

Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown arasında yapılan Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci maçında, sarı-lacivertli oyuncular Marko Tomas, Tarence Kinsey ve Ömer Onan takımdaki yerlerini aldı. 

Serinin dördüncü maçında sağ elinden sakatlık geçiren Tomas, tedavisinin ardından eli sarılı olarak karşılaşmaya ilk 5'te başladı. 

Dördüncü maçtan sonra hastalanan ve 2 gündür 39 derece ateşi olduğu bildirilen Ömer Onan da iğneyle sahaya çıkarak, maça ilk 5'te başladı. Sakatlığı nedeniyle final serisinde ilk dört maçta forma giyemeyen Tarence Kinsey ise ilk kez beşinci maçta kadroda yer aldı. 


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