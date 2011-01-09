-GALATASARAY CAFE CROWN LİDERLİĞİ KAPTIRDI İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, kendi evinde Olin Edirne'ye 70-63 yenilerek, liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'e kaptırdı. Karşılaşmanın başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. 4. dakika 6-4 Galatasaray Cafe Crown lehine skorla geçilirken Reha ve Fikret'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Olin Edirne, Samardjiski'nin skorer oyunuyla periyodun son dakikasına 15-10 önde girdi. Sarı-kırmızılılar 5 sayılık farkı Tutku'nun 3 sayılık atışı ve Sertaç'ın turnike basketiyle kapadı. Olin Edirne'de Erdal'ın periyodun sonuna 9 saniye kala kaydettiği 3 sayılık atışa Galatasaray Cafe Crown, bitime saniyeden az süre kala Tutku'nun 3 sayılık atışıyla karşılık verdi ve ilk periyot 18-18 eşitlikle tamamlandı. Çekişmeli mücadele ikinci periyotta da sürdü. 15. dakika 24-24 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra Shumpert'in peş peşe sayılarıyla öne geçen Galatasaray Cafe Crown, Andric'in de skora katkısıyla devreyi 37-29 önde kapadı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyotta, savunmasını sertleştiren Olin Edirne, 27. dakikada Seibutis'in atışıyla 46-45 öne geçmeyi başardı. Dış şutlarda başarılı olamayan sarı-kırmızılılar, pota altında da Doliboa ve Samardijski'yi aşamayınca son periyoda, Seibutis ile sayı üreten Olin Edirne, 56-47 önde girdi. Son çeyrekte, Olin Edirne iyi savunma yaparak, farkı azaltmak için büyük çaba sarf eden Galatasaray Cafe Crown'ı durdurdu. Shumpert'in iki 3 sayılık basketi dışında dış şutlardan sayı üretemeyen Galatasaray Cafe Crown, son dakikaya 66-57 geride girdi. Son dakikada Tutku'nun kaydettiği 3 sayılık atış ve bitime 18 saniye kala bulduğu turnike basketle farkı 3 sayıya kadar (66-63) düşüren Galatasaray Cafe Crown'ın maçı çevirme umutlarına, serbest atışları sayıya çeviren Ginevicius ve smaç basketiyle Seibutis son verdi ve karşılaşma 70-63 Olin Edirne lehine tamamlandı. Bu yenilgiyle ligdeki mağlubiyet sayısı 3'e çıkan sarı-kırmızılılar, liderliği Fenerbahçe Ülker'e kaptırdı. Ligde 6 yenilgisi bulunan konuk ekip Olin Edirne ise ligdeki 8. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown'ın 34 ribaunduna, konuk ekip 32 ribaundla karşılık verdi. En çok ribaund alan oyuncular konuk ekipten Doliboa (11) ile Samardjiski (8) oldu. Galatasaray Cafe Crown'dan ise en çok ribaund alan oyuncu Shipp (6) oldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Erşan Kartal xx, İsmail Aydın xx, Can Atsüren xx Galatasaray Cafe Crown: Rocheste xx 6, Shipp x 2, Göksenin x, Ermal xxx 12, Rancik xx 4, Tutku xx 14, Andric xx 7, Shumpert xx 11, Halik x 2, Evren x 3, Sertaç x 2 Olin Edirne: Fikret Can xxx 7, Seibutis xxxx 18, Reha xxx 3, Doliboa xxx 15, Samardjiski xxx 10, Erdal xxx 8, Ginevicius xx 4, Caner xx 5, Ahmet x, Davud x 1. Periyot: 18-18 Devre: 37-29 3. Periyot: 47-56