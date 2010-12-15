-GALATASARAY CAFE CROWN GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası (E) Grubu 5. maçında Galatasaray Cafe Crown, Hollanda'nın GasTerra Flames takımını 86-58 yenerek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın başında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Maçın ilk sayısı, 1.15'de Galatasaray Cafe Crownlı Andric'in turnike basketiyle gelirken Hollanda ekibi ise ilk sayısını Haryasz ile 4.47'de buldu. 5. dakika 7-2 Galatasaray Cafe Crown lehine skorla geçildi. Bu dakikadan sonra da savunmada daha az açık veren sarı-kırmızılılar pota altından bulduğu sayılarla farkı artırdı ve ilk periyodu 23-13 önde geçti. İkinci periyotta dış şutlardan Bauscher ve Turek ile sayılar bulan GasTerra Flames, 17. dakikada farkı 6 sayıya (31-25) kadar çekmeyi başardı. Ermal'ın savunmada etkili oyunuyla farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray Cafe Crown, Shipp'in sayılarıyla farkı açarak devreyi 39-29 önde kapadı. Üçüncü periyoda iki takım da düşük şut yüzdesiyle başladı. 26. dakikada 43-35 Galatasaray Cafe Crown lehine skorla geçildi. Rochistie'nin üç sayılık basketiyle toparlanan Galatasaray Cafe Crown, Shumpert'in sayılarıyla farkı açtı. Sarı-kırmızılılar, periyodun son saniyesindeki üç sayılık atışıyla son çeyreğe 24 sayı önde girmeyi başardı: 61-37 Son periyotta maçı kazanma umutlarını yitiren rakibi karşısında Galatasaray Cafe Crown, rahat bir oyunla farkı artırdı. 37. dakikada 33 sayılık (80-47) farka ulaşan sarı-kırmızılılar, maçı 86-58 kazandı. Grubundaki 4. galibiyetini alan Galatasaray Cafe Crown, üst tura çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar iç sahadaki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu. Galatasaray Cafe Crown, gruptaki son maçını İtalya'nın Bennet Cantu takımı ile 21 Aralıkta yapacak. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Fernando Rocha xx (Portekiz), Boris Rizhik (Ukrayna), Sergio Silva xx (Portekiz) Galatasaray Cafe Crown: Rochistie xxx 6, Shipp xxx 13, Caner xx, Andric xxx 4, Rancik xxx 15, Ermal xxx 8, Evren xxx 8, Shumpert xxxx 18, Haluk xxx 6, Tutku xxx 5, Melih xx 3 GasTerra Flames: Bauscher xx 7, Bostain x, Dourisseau xx 9, Ellis x 6, Haryasz xx 13, Turek xx 9, Otten x 2, Bekkering xx 9, Ross x 3 1. Periyot: 23-13 Devre: 39-29 3. Periyot: 61-37