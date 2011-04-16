-GALATASARAY CAFE CROWN FARKLI YENDİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, ligin son sırasında yer alan OYAK Renault'yu 94-61 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Johnson, Shipp ve Rancik ile etkili olurken, skor üretmekte sıkıntı yaşayan OYAK Renault karşısında ilk yarıyı 23-11 önde geçti. İkinci çeyrekte Ogün ile Kerem'in sayılarıyla maça tutunmaya çalışan OYAK Renault karşısında, Rancik, Shipp, Ermal ve Shumpert'la skor üretmeye devam eden Galatasaray Cafe Crown, devreyi de 15 sayılık üstünlükle 45-30 tamamladı. İkinci yarıya oldukça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, Shumpert, Johnson ve Ermal ile üst üste basketler kazanırken, 28. dakikada 34 sayılık (73-39) farka ulaştı. Galatasaray Cafe Crown, OYAK Renault karşısında rahat bir mücadele çıkararak, son periyota 77-44 önde girdi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ve 5 oyuncusu çift haneli sayılara ulaşan Galatasaray Cafe Crown, OYAK Renault'yu 33 sayı farkla, 94-61 mağlup etti. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile yönetim kurulu üyesi Hakan Üstünberk de izledi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Özlem Yalman xxx, Ozan Çakar xxx, Tekin Özübir xxx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx 13, Evren xx 5, Shipp xxx 14, Shumpert xxx 15, Ermal xxx 15, Tutku xx 3, Rancik xxx 15, Andric xx 9, Haluk x, Göksenin x 3, Caner x 2, Melih x OYAK Renault: Bora x 3, Conroy xx 5, Kerem xx 10, Mays xx 10, Allen xx 5, Nedim xx 8, Ogün xx 16, Serkan x, Umut x, Tufan x 4, Cem x 1. Periyot: 23-11 Devre: 45-30 3. Periyot: 77-44