Galatasaray Cafe Crown farklı kazandı: 91- 58

T24- Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 33 sayı farkla 91-58 mağlup etti.



Maç başlamadan önce, Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaray Cafe Crown, mücadeleye göğsünde siyah bant bulunan formayla çıktı.



Karşılaşmaya, ev sahibi ekip iyi başladı. Jackson, Umut ve Thompson ile art arda sayı bulan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4. dakikayı 13-2 önde geçti.



Bu dakikadan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok top kaybetmesi üzerine, konuk takım Darius ve Fatih'in sayılarıyla beraberliği yakaladı 13-13. Oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray Cafe Crown, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.



İkinci periyotta konuk takım Fatih Solak ve Jasaitis ile etkili olurken Antalya Büyükşehir Belediyesi Thompson ve Umut'la sayı üretti. 15. dakika Galatsaray Cafe Crown'un 27-23 üstünlüğüyle geçilirken ilk devre konuk takımın 40-34 üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü çeyreğe de hızlı başlayan konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hücumlarda etkili olamamasından da faydalanarak 25. dakikada Rancik ve Jasaitis'in sayılarıyla farkı 15 sayıya çıkardı 54-39.



Üçüncü çeyreğin sonuna doğru etkili savunma yapan konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sayı üretmesine izin vermezken Evren ve Darius Washington'ın sayılarıyla farkı açtı ve periyot Galatasaray Cafe Crown'un 63-41 üstünlüğüyle tamamlandı.



Son periyotta etkili hücumlarını sürdüren Galatasaray Cafe Crown, farkı daha da açtı ve sahadan 33 sayı farkla 91-58 galip ayrıldı.



Salon: Antalya Atatürk

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Fatih Arslanoğlu xx, Murat Ciner xx

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Greene x 2, Thompson xx 8, Jackson xx 12, Önder Külçebaş x 3, Umut xx 16, Femerling x 5, Caner Şentürk x 6, Serkan x, Salih x 3, Oktay x 3, Can Özbek x

Galatasaray Cafe Crown: Caner Topaloğlu x, Wilkinson xx 7, Radoslav Rancik xxx 14, Jasaitis xxx 15, Evren Buker xxx 13, Darius Washington xxx 22, Murat Kaya x, Polat x, Can Akın xx 7, Fatih Solak xx 7, Tufan Ersöz x 1, Eren x 5

1. Periyot: 20-16 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

Devre: 40-34 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 63-41 (Galatasaray Cafe Crown lehine)