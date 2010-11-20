-GALATASARAY CAFE CROWN EVİNDE GALİP İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 85-76 yendi. Karşılaşmanın başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ilk sayıyı 2.04'te Nedim ile bulurken, Galatasaray Cafe Crown bu sayıya Rochestie ile 2.53'te karşılık verebildi. 6. dakika 8-6 Galatasaray Cafe Crown lehine geçilirken, bu dakikadan sonra oyuna dahil olan Evren ile etkili hücumlar yapan sarı-kırmızılılar, periydu 19-15 önde kapadı. İkinci periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi 15. dakikada eşitliği (28-28) yakaladı. Çekişmeli geçen periyotta Galatasaray Cafe Crown, Rochestie ve Rancik'in sayılarına Mersin Büyükşehir Belediyesi ise Sacales ve Christmas ile karşılık verdi ve devre 42-42 berabere tamamlandı. İkinci devreye hızlı başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 22. dakikada Christmas'ın 3 sayılık basketiyle ilk kez öne geçti: 44-47. Shipp'in sayılarıyla karşılık vererek 24. dakikada yeniden öne geçen (50-49) Galatasaray Cafe Crown, son çeyreğe 60-57 önde girdi. Son periyotta seyircisinin desteğini arkasına alan Galatasaray Cafe Crown, farkı artırdı. Andric'in skorer oyunuyla 34. dakikada skoru 69-61'e getiren sarı-kırmızılılar, 37. dakikada 10 sayılık (77-67) farka ulaştı. Hücumda çok top kaybeden konuk ekibin oyunun sonlarına kadar süren farkı kapama çabaları sonuç vermeyince Galatasaray Cafe Crown maçı 85-76 kazanmayı başardı. Shipp'in son saniyede oyunun skorunu ilan eden smaç basketi seyircilerden büyük alkış aldı. Galatasaray Cafe Crown'da Andric 9 ribauntla maçta en çok ribaunt alan oyuncu oldu. Galatasaray Cafe Crown'ın 36 ribaunduna konuk ekip 26 ribauntla karşılık verebildi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 18 sayıyla konuk ekipten Christmas oldu. Bu oyuncu 7 üç sayılık atış denemesinden 3'ünü baskete çevirdi. Maçın sonunda 17 sayıya ulaşan takım arkadaşı Sacales ise 8 üç sayılık denemesinden 3'ünde başarıya ulaştı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Can Atsüren xx, Sami Özel xx Galatasaray Cafe Crown: Rochestie xxx 13, Shipp xxx 12, Göksenin xx 2, Rancik xxx 10, Ermal xxx 12, Evren xxx 8, Melih xx 2, Caner xx 6, Shumpert xx 8, Andric xxx 12, Haluk xx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Sacales xxx 17, Grier x 3, Nedim xx 14, Stimac x 2, Asım xx 14, Hakan x 6, Christmas xx 18, Mutlu 2 1. Periyot: 19-15 Devre: 42-42 3. Periyot: 60-57