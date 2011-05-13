-GALATASARAY CAFE CROWN: 94 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 90 İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray Cafe Crown, ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka'yı normal süresi 80-80 berabere tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümünde 94-90 yendi. Sarı-kırmızılı takım, 1-0 önde başladığı seride 2-0 öne geçerek, yarı final için büyük avantaj elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Cafe Crown, Ermal ve Shipp'in basketleriyle 1. dakikayı 4-0 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka, Ignerski ile dışardan, Serkan ile içerden bulduğu basketlerle 3. dakika içinde 5-4 öne geçti. Sarı-kırmızılılar Evren, Johnson ve Shipp'in sayılarıyla 8-0'lık bir seri yakalayıp, 4. dakikada skoru 12-5'e getirdi. Ancak siyah-beyazlılar, Serkan ve Kemp'in basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve 6. dakika içinde (12-12) beraberliği yakaladı. Johnson, Ermal ve Shipp'in basketleriyle bitime 1 dakika 29 saniye kala farkı 7 sayıya çıkaran (21-14) ev sahibi ekip, son dakikada sayı üretemeyince ilk periyodu da 21-18 önde kapadı. İkinci periyodun başında da Galatasaray Cafe Crown, skor üretemezken, Beşiktaş Cola Turka, Kemp ve Cevher'in 3 sayılık basketleriyle 13. dakikada 26-21'lik skorla üstünlüğü ele geçirdi. Bu periyotta ilk basketini 2 dakika 32 saniye sonra Shumpert'ın isabetli 3 sayılık atışıyla bulan sarı-kırmızılılar, Haluk, Andric ve Caner'in sayılarıyla 15. dakikayı 32-27 öne geçti. İlk yarıda rakibine ribauntlarda 20-13 üstünlük kuran Beşiktaş Cola Turka, Ignerski ve Chatman'ın basketleriyle bu yarının bitimine 2 dakika 35 saniye kala 36-35 öne geçti. Ancak bu yarıda çok top kaypı yapan siyah-beyazlılar karşısında Galatasaray Cafe Crown, Tutku ve Shumpert'in 3 sayılık basketleriyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 43-39 önde tamamladı. Beşiktaş Cola Turka, üçüncü periyotta Serkan ve Ogilvy'nin basketleriyle 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Bu dakikadan sonra Kemp ile arka arkaya bulduğu basketlerle farkı açan siyah-beyazlılar, periyodun bitimine 1 dakika 44 saniye kala Cevher'in basketiyle farkı 9 sayıya (62-53) çıkardı. Periyodun sonunda Caner, Tutku ve Andric ile sayılar bulan Galatasaray Cafe Crown farkı azalttı ve böylece Beşiktaş Cola Turka son periyoda 64-60 önde girdi. Son periyotta Galatasaray Cafe Crown, Shumpert'ın arka arkaya attığı basketlerle 33. dakikada (67-67) beraberliği sağladı. Ancak siyah-beyazlılar, Kemp ile üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son 5 dakikaya 73-67 önde girdi. Çekişmeli geçen karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, Ship, Ermal ve Shumpert'ın sayılarıyla farkı kapattı ve bitime 1 dakika 51 saniye kala Caner'in 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 77-75. Konuk ekip, Ogilvy'nin faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 1 dakika 34 saniye kala 77-77 beraberliği sağladı. Bu dakikadan sonra hem Galatasaray Cafe Crown, hem de Beşiktaş Cola Turka 2'şer hücumdan boş dönerken, sarı-kırmızılılar bitime 23 saniye kala Johnson'un 3 sayılık basketiyle 80-77 öne geçti. Ancak siyah-beyazlılarda Kemp, zor pozisyonda 3 sayılık basket bularak, bitime 19 saniye kala yeniden 80-80 eşitliği sağladı. Galatasaray Cafe Crown son hücumu değerlendiremeyince, maçın normal süresi 80-80 berabere sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da çekişme devam ederken, uzatmanın son dakikasına da 88-88 beraberlikle girildi. Shumpert'ın bitime 46 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 91-88 öne geçen Galatasaray Cafe Crown, konuk ekipte Chatman iki faul atışından yararlanamayınca son 14 saniye kala Ermal'in basketiyle farkı 5 sayıya (93-88) çıkardı ve karşılaşmadan 94-90 galip ayrılarak, seride durumu 2-0 yaptı. İki takım arasında serinin ikinci maçı 15 Mayıs Pazar günü BJK Cola Turka Arena'da yapılacak. Galatasaray Cafe Crown, bu maçı da kazanırsa, yarı finale yükselecek. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Özlem Yalman xx, Mehmet Serdar Ünal xx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx 12, Shipp xxx 14, Evren xx 2, Rancik x, Ermal xxx 16, Caner xxx 8, Shumpert xxxx 27, Tutku xxx 6, Haluk xx 5, Andric xx 4 Beşiktaş Cola Turka: Cüneyt x, Kemp xxx 27, Serkan xxx 16, Ignerski xxx 7, Likholitov x, Chatman xxx 18, Hüseyin xx 1, Ogilvy xxx 16, Cevher x 5, Bekir x, Serhat x 1. Periyot: 21-18 Devre: 43-39 3. Periyot: 60-64 Normal süre: 80-80 5 Faulle Çıkan: 37.29 Cevher (Beşiktaş Cola Turka)