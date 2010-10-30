-GALATASARAY CAFE CROWN: 91 - TOFAŞ: 66 İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, Tofaş'ı 91-66 yendi. Maça iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown 4. dakikayı 8-2 önde geçti. Tofaş karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, bu dakikadan sonra da üstünlüğü elinde tutarak birinci periyodu 29-17 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmada daha dikkatli oynayan Tofaş, rakibinin sert savunmasını aşmasını bildi ve periyodun son 4 dakikasına girilirken 11-5'lik bir seri yakalayarak skoru 34-28'e getirdi. Bu dakikaya kadar sadece 5 sayı bulan sarı-kırmızılırakibi karşısında Caner ve Shumpert ile bulduğu sayılarla farkı yine açıp devreyi 43-32 önde tamamlamasını bildi. Üçüncü periyoda da iyi başlayan konuk ekip, 25. dakikanın başında Nichols'ün faulden kazandırdığı atışla 11-6'lık seri yakalayıp skoru 49-43'e getirdi. Konuk ekibin farkı eritme çabaları sonuç vermeyince, 3. periyot da 59-51 Galatasaray Cafe Crown üstünlüğüyle geçildi. Son periyoda hızlı bir giriş yaparak üst üste 3'lükler bulan Galatasaray Cafe Crown 33. dakikada Evren'in basketiyle 18 sayı farklı (69-51) üstünlüğe ulaştı. 36. dakikada 81-54'lük skor ile farkı 27'ye çıkaran ev sahibi ekip, karşılaşmadan 91-66 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: İsmail Aydın xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx, Ozan Gönen xxx Galatasaray Cafe Crown: Rocheste xx 5, Caner xx 7, Shipp xxx 14, Rancik xx 4, Ermal xxx 8, Tutku xxx 13, Andric xxx 22, Evren xx 5, Shumpert xxx 11, Melih x 2, Haluk x, Hüseyin x Tofaş: Rowe xxx 14, Nichols xx 9, Can Altıntığ x 4, Ruzic xx 6, İlkan xxx 14, Onur x 1, İnanç x 2, Can Özcan xx 8, Orçun xx 7, Fırat x, Selim x 1 1. Periyot: 29-17 Devre: 43-32 3. Periyot: 59-51