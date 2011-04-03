-GALATASARAY CAFE CROWN: 89 - ALİAĞA PETKİM: 80 İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, düşme potasında bulunan Aliağa Petkim'i 89-80 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, dış atışlardan Shipp ve Johnson, pota altında da Ermal ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 16-6 öne geçti. Sert savunmasıyla rakibinin sayı bulmasını engelleyen ve hücumda baskılı bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Shipp'in skorer oyunuyla 8. dakikada farkı 17 sayıya (25-8) çıkardı ve ilk periyodu 28-13 önde bitirdi. İkinci periyota Tutku'nun dışardan attığı basketle başlayarak farkı 18 sayıya (31-18) kadar çıkaran Galatasaray Cafe Crown, daha sonra skor bulmakta zorlanırken, Aliağa Petkim, Hayes, Zagorac ve Ufuk ile farkı eritmeye çalıştı. Haluk ile dışardan bulduğu basketlerle tekrar oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 44-31 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha iyi başlayan Aliağa Petkim, savunmada önemli açıklar veren rakibi karşısında Levent ve Hayes ile etkili olarak, 25. dakikada farkı 8 sayıya (55-47) indirdi. Ancak skorer oyuncusu Shipp ile üst üste bulduğu basketlerle kontrolü tekrar eline alan Galatasaray Cafe Crown, son çeyreğe de 68-57 önde girdi. Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Aliağa Petkim, Kambala ve James'in skorer oyunuyla farkı kapatmaya çalıştı. İyi savunmasıyla sarı-kırmızılı takıma fazla sayı şansı tanımayan İzmir temsilcisi, Polat'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 37. dakikada farkı 4 sayıya (82-78) kadar indirdi. Ancak Galatasaray Cafe Crown'da sahne alan Johnson kaydettiği iki kritik basketle takımını rahatlattı. Sarı-kırmızılı takım kalan bölümde de üstün mücadelesini sürdürerek, düşme potasında bulunan rakibi karşısında sahadan 89-80 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xxx, Emin Moğulkoç xxx, Can Atsüren xxx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx 12, Shipp xxxx 21, Caner x 4, Shumpert xxx 10, Ermal xxx 13, Tutku xx 8, Andric x 2, Rancik x 4, Evren x, Haluk xxx 12, Melih x 3 Aliağa Petkim: James xxx 18, Erdem x 3, Polat x 7, Hayes xxx 15, Kambala xx 13, Ufuk x 7, Kaan x, Levent x 6, Zagorac xx 11 1. Periyot: 28-13 Devre: 44-31 3. Pariyot: 68-57