-GALATASARAY CAFE CROWN: 87 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 80 İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, Medical Park Trabzonspor'u 87-80 yendi. Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve 1. periyodu 12 sayı farkla 29-17 önde geçti. Mücadelenin 2. periyoduna da iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 15. dakika içinde farkı 17 sayıya (41-24) çıkardı. Bu dakikadan sonra alan savunmasıyla rakibini durdurmayı başaran Medical Park Trabzonspor, müthiş bir geri dönüş yaptı. Savunmasının yanı sıra hücumda skor bulmaya başlayan bordo-mavili takım, farkı kapatmayı başardı. Kalan 5 dakikalık bölümde rakibine sadece 2 sayı izni veren konuk ekip, Ali Karadeniz'in basketiyle son dakika içinde farkı 1 sayıya (42-41) indirirken, Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıyı 43-41 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına da iyi başlayan Medical Park Trabzonspor, Cakic'in üçlüğüyle 22. dakika içinde 48-46 öne geçti. Savunmasını sertleştiren Galatasaray Cafe Crown, 24. dakika içinde Ermal'in basketiyle skoru tekrar kendi lehine (50-48) çevirdi. Karadeniz ekibi alan savunmasıyla rakibini dış şutlara zorlarken, Galatasaray Cafe Crown 29. dakikada skoru 60-59 yaptı. Ancak çeyreğin son dakikası içinde konuk ekip, Snow ile bir üçlük bulunca 3. periyot 64-64 beraberlikle tamamlandı. Son periyotta skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray Cafe Crown, 35. dakika içinde 9 sayılık üstünlük (75-66) yakaladı. Ancak günün başarılı ismi Ali Karadeniz ile oyuna tutunan Medical Park Trabzonspor, 38. dakika içinde farkı 1 sayıya (75-74) indirdi. Kalan bölümde Tutku yönetiminde rakibine fırsat vermeyen ev sahibi takım, karşılaşmayı 87-80 kazandı. Medical Park Trabzonspor'da Ali Karadeniz'in 33 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyet için yetmedi. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da izledi. Salon: Ayhan Şahenk Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Yener Yılmaz xx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xx 9, Shipp xx 13, Caner xx 12, Ermal xx 6, Rancik xx 7, Melih x 3, Shumpert xx 14, Tutku xxx 13, Andric xx 7, Evren x 3 Medical Park Trabzonspor: İlker x, Ersin xx 8, Caner x, Cakic xx 7, Ali Karadeniz xxxx 33, Snow xx 9, Hadi x 2, Obasohan xxx 21 1. Periyot: 29-17 Devre: 43-41 3. Periyot: 64-64 5. Faulle Çıkan: 37.47 Ersin (Medical Park Trabzonspor)