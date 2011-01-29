-GALATASARAY CAFE CROWN: 80 - PINAR KARŞIYAKA: 67 İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Galatasaray Cafe Crown, Pınar Karşıyaka'yı 80-67 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 2 dakika 20 saniye içinde 8-0 öne geçti. Konuk ekip, Eldridge ile arka arkaya bulduğu basketlerle 4. dakikada farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı. Ancak bu dakikadan sonra pota altında Ermal ile sayı üretmeye başlayan Galatasaray Cafe Crown, farkı kapatmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk periyodun bitimine 40 saniye kala Johnson'un 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (17-19) indirdi ve 1. periyot Pınar Karşıyaka'nın 19-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun başında Haluk'un basketiyle beraberliği sağlayan (19-19) Galatasaray Cafe Crown, devrenin bitimine 5 dakika 38 saniye kala Shumpert'ın basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 26-25. Bu dakikadan sonra Andric ve Shumpert ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitimine 1 dakika 52 saniye kala farkı 7 sayıya (38-31) çıkardı. Ancak devrenin kalan dakikalarında ev sahibi ekip sayı atamazken, Pınar Karşıyaka, Holston'un basketleriyle farkı 3 sayıya indirdi ve ilk yarı 38-35 Galatasaray Cafe Crown lehine sonuçlandı. Üçüncü periyoda Holston ve Smith'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 22. dakikada 41-38 öne geçti. Shumpert'ın basketleriyle yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, Göksenin, Evren ve Shipp'in sayılarıyla periyodun bitimine 1 dakika 27 saniye kala farkı 8 sayıya (56-48) çıkardı ve son periyoda da 56-50 önde girdi. Son periyotta Haluk'un etkili oyunuyla, Galatasaray Cafe Crown farkı açmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Haluk'un arka arkaya attığı basketlerle bitime 3 dakika 35 saniye kala farkı 16 sayıya (70-54) çıkardı. Evren, Ermal ve Shumpert'ın basketleriyle bitime 1 dakika 38 saniye kala farkı 17 sayıya kadar (76-59) çıkaran Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmadan da 80-67 galip ayrıldı. Galatasaray Cafe Crown'da Ermal 16 sayı, 3 ribaunt, Shumpert 16 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Haluk ise 14 sayı, 3 asist ile oynadı. Rakibine ribuantlarda 38-31 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 3 sayılık atışlarda ise yüzde 13 ile kötü bir isabet oranıyla (15'de 2) oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Holston 19 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Eldridge 15 sayı, 4 ribaunt ve Smith 13 sayı, 6 ribaunt ile oynadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan ilk maçı Pınar Karşıyaka 77-66 kazanmıştı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Osman Sinan İşgüder xx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xx 9, Shipp xxx 6, Göksenin xx 5, Shumpert xxx 16, Ermal xxx 16, Haluk xxxx 14, Andric xxx 8, Evren xx 6 Pınar Karşıyaka: Holston xxx 19, Birkan xx 7, Eldridge xxx 15, Smith xx 13, Emre xx 4, Stanojevic xx 9, Ahmet x, Alper x, Uluğ x 1. Periyot: 17-19 Devre: 38-35 3. Periyot: 56-50 5 Faulle Çıkan: 33.51 Smith (Pınar Karşıyaka)