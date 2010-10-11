-GALATASARAY CAFE CROWN: 80- BEŞİKTAŞ COLA TURCA: 89 ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Basketbol Türkiye Kupasında Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turca karşısında maçı 89-80 kaybetti. Antalya Kepez Arena'da oynanan maçın ilk sayısını Galatasaray Cafe Crown Evren Buker ile bulurken, maçın ilk 3'lüğünü, Beşiktaş Cola Turca Cevher Özer ile attı. Beşiktaş Cola Turca Özer'in attığı üçlüklerle aradaki farkı açmaya başladı. İlk periyotun 7.5 dakikası geçildiğinde, Beşiktaş Cola Turca, Galatasaray Cafe Crown karşısında 18-8 üstünlük sağladı. Birinci periyot 15-24 Beşiktaş Cola Turca'nın üstünlüğü ile biterken, Galatasaray Cafe Crown'dan Melih'in kendi potalarının altından son saniyede attığı top basketi buldu ve birinci periyot 18-24 Beşiktaş Cola Turca lehine sonuçlandı. Beşiktaş Cola Turca, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. İkinci periyotun son 4 dakikasına girildiği sırada, Beşiktaş Cola Turca, Galatasaray Cafe Crown karşısında 38-29 öndeydi. Devre Beşiktaş Cola Turca'nın 50-43 üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta da Beşiktaş Cola Turca, Cevher Özer ve Pgilvy ile aradaki farkı açmaya, Galatasaray ise Ermal ve Taylor ile aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Ancak karşılıklı basketlerle aradaki fark uzun süre aynı kaldı. Beşiktaş Cola Turca, Galatasaray Cafe Crown karşısında üçüncü periyotu da 66-64 önde bitirdi. Son periyota Galatasaray Cafe Crown daha atak başladı. Son periyodun 1.5 dakikası geçildiğinde, Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turca karşısında maçta ilk kez öne geçti. 69-66. Beşiktaş Cola Turca, maçon son 5 dakikasına girildiğinde, Cevher Özer'in üçlükleriyle aradaki farkı yeniden açtı. 75-83. Son dakikaya kadar üstünlüğü elinde tutan Beşiktaş Cola Turca, maçı 89-80 kazandı. Salon: Kepez Arena Hakemler: Murat Biricik xxx, Uğur Özen xxx, Osman Sinan İşgüder xxx Galatasaray Cafe Crown: Shipp xx 6, Rocheste xxx 10, Rancik xxx 11, Evren Buker xx 6, Ermal xxx 11, Melih xx 6, Tutku xxx 9, Andric xx 10, Haluk Yıldırım xxx 11, Beşiktaş Cola Turca: Likholitov xx 4, Mustafa xx 5, İgnerski xx 3, Chatman xxx 20, Cevher Özer xxx 19, Bekir xxx 14, Cüneyt xx 5, Serhat xx 3, Ogilvy xxx 16 1. periyot: 18-24 (Beşiktaş Cola Turca) Devre: 43-50 (Beşiktaş Cola Turca) 3. periyot: 64-66 (Beşiktaş Cola Turca)