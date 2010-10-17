T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY CAFE CROWN: 71

17 Ekim 2010 19:18

-GALATASARAY CAFE CROWN: 71 - ERDEMİRSPOR: 53 İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray Cafe Crown, Erdemirspor'u 71-53 yendi. Karşılaşmaya 8-2'lik bir seriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 6. dakikayı 12-4 önde geçti. İyi savunma yapıp konuk ekip Erdemirspor'un pota altından sayı üretmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, periyodun sonunda skoru 21-10'a getirdi. Ev sahibi ekip ikinci periyotta üstünlüğünü sürdürdü. Shumpert'in iki üçlüğüyle periyoda başlayan ve 10-0'lık seri yakalayan Galatasaray Cafe Crown, 17. dakikada 20 sayılık (34-14) farka ulaştı. Erdemirspor'un Barbaur ve Ali Berent ile bulduğu sayılarla farkı azaltma çabaları sonunda devre 36-25 Galatasaray Cafe Crown lehine tamamlandı. İkinci devreye daha iyi savunma yaparak başlayan Erdemirspor, Hakan ve Barbaur'un sayılarıyla 26. dakikada farkı 2 sayıya (38-36) kadar düşürdü. Ermal'ın pota altında etkili oyunuyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Cafe Crown, son periyoda 49-45 önde girmeyi başardı. Son periyotta tempoyu artıran ve iyi savunma yapan Galatasaray Cafe Crown, 35. dakikayı 62-48 önde geçti. Rochistie'nin dış şutlardan bulduğu sayılarla farkı artıran sarı-kırmızılılar karşılaşmayı da 71-53 kazanmayı başardı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Turgut Işık xx Galatasaray Cafe Crown: Rochestie xxx 21, Evren xx 6, Caner xx, Rancik xxx 8, Andric xx 4, Shumpert xxx 10, Hüseyin xx 5, Tutku xx, Haluk 7, Ermal xxx 10, Melih x Erdemirspor: Barbaur xxx 17, Hakan xx 7, Oktay x, Erkan xx 8, Thomas xxx 6, Ali Berent xx 6, Altan x, Melih Yıldız x 5, Eren x 4, Melih Sevda x 1. Periyot: 21-10 Devre: 36-25  3. Periyot: 49-45

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24