-GALATASARAY CAFE CROWN: 71 - ERDEMİRSPOR: 53 İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray Cafe Crown, Erdemirspor'u 71-53 yendi. Karşılaşmaya 8-2'lik bir seriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 6. dakikayı 12-4 önde geçti. İyi savunma yapıp konuk ekip Erdemirspor'un pota altından sayı üretmesine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, periyodun sonunda skoru 21-10'a getirdi. Ev sahibi ekip ikinci periyotta üstünlüğünü sürdürdü. Shumpert'in iki üçlüğüyle periyoda başlayan ve 10-0'lık seri yakalayan Galatasaray Cafe Crown, 17. dakikada 20 sayılık (34-14) farka ulaştı. Erdemirspor'un Barbaur ve Ali Berent ile bulduğu sayılarla farkı azaltma çabaları sonunda devre 36-25 Galatasaray Cafe Crown lehine tamamlandı. İkinci devreye daha iyi savunma yaparak başlayan Erdemirspor, Hakan ve Barbaur'un sayılarıyla 26. dakikada farkı 2 sayıya (38-36) kadar düşürdü. Ermal'ın pota altında etkili oyunuyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Cafe Crown, son periyoda 49-45 önde girmeyi başardı. Son periyotta tempoyu artıran ve iyi savunma yapan Galatasaray Cafe Crown, 35. dakikayı 62-48 önde geçti. Rochistie'nin dış şutlardan bulduğu sayılarla farkı artıran sarı-kırmızılılar karşılaşmayı da 71-53 kazanmayı başardı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Erşan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Turgut Işık xx Galatasaray Cafe Crown: Rochestie xxx 21, Evren xx 6, Caner xx, Rancik xxx 8, Andric xx 4, Shumpert xxx 10, Hüseyin xx 5, Tutku xx, Haluk 7, Ermal xxx 10, Melih x Erdemirspor: Barbaur xxx 17, Hakan xx 7, Oktay x, Erkan xx 8, Thomas xxx 6, Ali Berent xx 6, Altan x, Melih Yıldız x 5, Eren x 4, Melih Sevda x 1. Periyot: 21-10 Devre: 36-25 3. Periyot: 49-45