-GALATASARAY CAFE CROWN: 70 - FENERBAHÇE ÜLKER: 77 KAYSERİ (A.A) - 11.02.2011 - Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'u 77-70 yenerek ikinci finalist oldu. Her iki takımda büyük bir taraftar desteği ile maça başladı. Birinci periyodun ilk 6 dakikası Feherbahçe Ülker'in 16-8 üstünlüğü ile geçildi. Sarı-lacivertliler üst üste top kayıpları yaşamasına rağmen, farkı 8. dakikaya kadar korudu. Son dakikaya da 18-14 önde giren Fenerbahçe Ülker, farkı 2 sayıya kadar indiren rakibi karşısında, birinci periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Gatasaray Cafe Crown, 13. dakikada 27-26 öne geçti. Ancak, kullandığı 2 serbest atışı sayıya çeviren Kinsey takımını tekrar öne geçirdi. Fenerbahçe Ülker, 16. dakikada ise farkı 9 sayıya çıkararak skoru 40-31'e taşıdı. Galatasaray Cafe Crow savunmasını aşmakta zorlanan Feherbahçe Ülker, rakibinin son saniyedeki hücumunda sayı bulamaması üzerine ilk yarıyı 47-38 önde geçti. İkinci yarıya Fenerbahçe Ülker hücumu ile başlandı. İlk 3 sayılık atışında başarılı olan Ukic'in ikinci üçlük denemesi ise çemberden döndü. Sarı-lacivertliler, dış atışlardan elde ettikleri sayılarla da 23. dakikada farkı 17'ye, 24. dakikada da 21'e çıkararak skoru 61-40'a getirdi. Galatasaray Cafe Crown'un savunmadaki açıklarını iyi değerlendiren ve çemberden dönen topları iyi takip eden Fenerbahçe Ülker, üçüncü çeyreğin sonuna kadar 21 sayılık farkı koruyarak bu periyodu 70-49 önde kapattı. Galatasaray üçüncü periyotta sadece 11 sayı üretebildi. Son çeyreğin ilk 5 dakikasında Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown karşısında sadece 2 sayı üretebildi. Rakibi karşısında baskısını artıran sarı-kırmızılılar ise 35. dakikada farkı 12 sayıya, 38. dakikada da 8 sayıya indirdi. Oyun düzeni bozulan Feherbahçe Ülker, savunmada da açıklar vermeye başladı. Son dakikaya girildiğinde farkı 5 sayıya indiren Galatasaray Cafe Crown, son hücumunda topu çaldırması üzerine Fenerbahçe Ülker sahadan 77-70 galip ayrıldı. 13 Şubat Pazar günü saat 15.00'te oynanacak final maçında, Beşiktaş Cola Turka ile Fenerbahçe Ülker karşılaşacak. Salon: Kadir Has Hakemler: Murat Biricik xxx, Alper Özgök xxx, Fatih Aslanoğlu xxx Galatasaray Cafe Crown: Shipp x, Johnson x 2, Göksenin x, Caner x, Shumpert xxx 8, Tutku xxx 9, Andric xxx 30, Rancik x 4, Haluk Yıldırım xxx 6, Ermal xxx 11, Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 10, Mirsad Türkcan xxx 12, Ömer Onan x 4, Lavrinovic xxx 18, Jasikevicius xxx 9, Kaya Peker x, Oğuz x 6, Kinsey xx 5, Can Maxim x, Tomas xx 6, Preldzic xx 7 1. Periyot: 16-20 Devre: 38-47 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. Periyot: 49-70