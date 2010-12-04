-GALATASARAY CAFE CROWN: 61 - BANVİT: 52 İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Galatasaray Cafe Crown, Banvit'i 61-52 yendi. Maça 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Cafe Crown, 8. dakikayı 16-11 önde geçerken, konuk ekip Banvit, Mutlu'nun üçlüğü ve Golubovic'in basketiyle periyodun bitimine 1,5 dakika kala skoru 16-16'ya getirdi. Periyot 16-16 berabere tamamlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 13. dakika 22-22 skorla geçildi. Bu dakikadan sonra yakaladığı 6-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, Shumpert'in skorer oyunuyla farkı artırıp, devreyi 36-26 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte iki takım da birbirlerinin savunmalarını aşıp sayı üretmekte zorlandı. Periyotta 24. dakika 38-30, 28. dakika 43-33 skorla geçilirken, konuk ekipten Davis ve Yiğitcan'ın sayılarına Andric ve Haluk'un sayılarıyla karşılık veren sarı-kırmızılılar, son periyoda 12 sayı (48-36) önde girdi. Son periyoda Golubovic'in pota altından bulduğu sayılarla başlayan Banvit, 34. dakikada farkı 6 sayıya (50-44), bitime 1,5 dakika kala da 5 sayıya kadar (57-52) çekmeyi başardı. Shipp'in sayısı ve etkili savunmasıyla rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmayı 61-52 kazandı. Bu sezon Avrupa Kupası'nda ve Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Cafe Crown, 2010-11 sezonunda kendi sahasındaki galibiyet serisini bu maçta da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 7 maçtır, iç sahada yenilmiyor. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Engin Kennerman xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Fatih Arslanoğlu xx Galatasaray Cafe Crown: Shipp xxx 12, Rochestie xxx 7, Caner xx 2, Rancik xx 4, Ermal xxx 6, Shumpert xxx 10, Tutku xx, Andric xxx 12, Haluk xxx 6, Evren 2 Banvit: Barış x 4, Mutlu xx 8, Golubovic xxx 13, Davis xx 7, Graves x 2, Williams x 4, Şafak x, İbrahim x 2, Yiğitcan xx 5, Simmons x 3, Bora x 4 1. Periyot: 16-16 Devre: 36-26 (Galatasaray Cafe Crown lehine) 3. Periyot: 48-36 5 Faul Alan: 36.37 Ermal (Galatasaray Cafe Crown)