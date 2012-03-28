T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray büyük avantaj yakaladı

Kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray ile İtalya'nın Yamamay takımları arasındaki finalin ilk maçı bugün İstanbul'da oynandı.

28 Mart 2012 01:27

 

Kadınlar CEV Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan temsilcisi Yamamay Busto Arsizio'yu 3-1 yendi.Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılı takım ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.
 
Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Cup finali ilk maçında İtalya temsilcisi Yamamay Busto Arsizio'yu 3 - 1 mağlup etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki mücadelede Galatasaray, Yamamay karşısında ilk seti rahat bir şekilde 25-16 kazanırken, ikinci seti 25-22'lik sonuçla kaybetti. Galatasaray, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.
 
Yamamay ile rövanş maçını 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, orada kazanması halinde kupanın sahibi olacak, kaybetmesi halinde ise şampiyon altın sette belirlenecek.
Setler: 25-16, 22-25, 25-23, 25-22
Süre: 110 dakika
Hakemler: Igor Porvaznik, Sinisa Isajlovic
Galatasaray: Sladjana Eric, Marina Miletic, Funda (L), Derya (L), Natalia, Nilay, Deniz, Gamze, Calderon, Selime, Lo Bianco, Gökçen
Yamamay Busto Arsizio: Carli, Aneta, Chiara, Giulia (L), Francesca, Bauer, Meijners, Lotti, Caracuta, Havelkova, Pisani, Bisconti

ETİKETLER

GALATASARAY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24