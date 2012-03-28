Galatasaray büyük avantaj yakaladı

Kadınlar CEV Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan temsilcisi Yamamay Busto Arsizio'yu 3-1 yendi.Bu sonuçla birlikte Sarı Kırmızılı takım ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Cup finali ilk maçında İtalya temsilcisi Yamamay Busto Arsizio'yu 3 - 1 mağlup etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki mücadelede Galatasaray, Yamamay karşısında ilk seti rahat bir şekilde 25-16 kazanırken, ikinci seti 25-22'lik sonuçla kaybetti. Galatasaray, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti de 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Yamamay ile rövanş maçını 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, orada kazanması halinde kupanın sahibi olacak, kaybetmesi halinde ise şampiyon altın sette belirlenecek.

Setler: 25-16, 22-25, 25-23, 25-22

Süre: 110 dakika

Hakemler: Igor Porvaznik, Sinisa Isajlovic

Galatasaray: Sladjana Eric, Marina Miletic, Funda (L), Derya (L), Natalia, Nilay, Deniz, Gamze, Calderon, Selime, Lo Bianco, Gökçen

Yamamay Busto Arsizio: Carli, Aneta, Chiara, Giulia (L), Francesca, Bauer, Meijners, Lotti, Caracuta, Havelkova, Pisani, Bisconti