Galatasaray, Bursaspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşması için saat 20.30\'da deniz yoluyla kente hareket ederek, yarın saat 19.30\'da başlayacak mücadele öncesi Bursa\'da kampa girecek.

Galatasaray\'ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

\"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.\"

İSTANBUL / DHA