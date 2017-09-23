T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Bursaspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6

23 Eylül 2017 23:27

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşılaşması için saat 20.30\'da deniz yoluyla kente hareket ederek, yarın saat 19.30\'da başlayacak mücadele öncesi Bursa\'da kampa girecek.
Galatasaray\'ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
\"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.\"

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Galatasaray Spor Toto Süper LigCavcav SezonuBursasporSarıkırmızılılar BursasporBursaGalatasaray BursasporMuslera Mariano Maicon Serdar Aziz AhmetTolga Ciğerci YasinSelçukEren Derdiyok Younes Belhanda Sinan Gümüş Martin Linnes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24