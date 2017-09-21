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Spor

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

21 Eylül 2017 23:14

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Süper Lig\'in 6\'ncı haftasındaki Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 10\'a 10 topa sahip olma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, interval koşunun ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup savunma organizasyonları üzerinde dururken diğer grup hücum varyasyonları denedi. Antrenmanın ana bölümünde 11\'e 11 çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30\'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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