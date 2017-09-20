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Spor

Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6

20 Eylül 2017 02:05

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Süper Lig\'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi. 
Sarı-kırmızılılar  hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
 

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