Galatasaray, Bursa'da gol oldu yağdı; 5-0

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bursaspor'un konuğu olan Galatasaray, maçı 5-0 kazanarak Avrupa yolunda haftayı kayıpsız kapattı.

Son dört haftada sadece Adanaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup edebilen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a 2-0, Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek 9 puan kaybetmişti.

Hızlı başladı

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da 5'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Bruma, topu içeri çevirdi. Top, Ertuğrul Ersoy'un ayağına çarparak yön değiştirerek ağlara gidince konuk ekip 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra da ataklarını kesmeyen sarı-kırmızılılar, Bursaspor kalesinde tehlikeler yaratmaya devam etti. 27'nci dakikada Galatasaray'ın iki şutu, Bursasporlu oyuncular tarafından çizgi üzerinden çıkarıldı.

İlk yarının sonlarına girilirken Galatasaray ceza sahasına atılan topta Ahmet Çalık'la karşı karşıya gelen Ricardo Faty, ayağını fazla kaldırdı ve sarı kart gördü. Fransız oyuncu, daha sonra yerini gözyaşları içinde Jorquera'ya bıraktı. Ahmet Çalık ise ciddi bir problem yaşamazken oyuna devam etti.

İlk yarı: 2-0

Bu pozisyondan kısa süre sonra Lukas Podolski'nin pasında ceza sahasına giren Bruma, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İlk yarıda isabetli şut bulamayan Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu, ikinci yarı başında Mert Örnek'i oyundan alırken yerine Kubilay Kanatsızkuş'u aldı. Ancak ev sahibi ekip, ikinci yarıda da pozisyon üretmekte zorlanmaya devam etti. Galatasaray, 57'nci dakikada Wesley Sneijder'in kullandığı kornerde Ahmet Çalık'ın kafa golüyle farkı 3'e çıkardı. Genç savunmacı, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Bu golden kısa süre sonra Lukas Podolski, yine Sneijder'in servisinde topla buluştu ve Galatasaray'ın dördüncü golünü attı.

Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor, 66'ncı dakikada Tolga ciğerci ile Selçuk İnan'ı oyundan alırken yerlerine Josue ve Nigel de Jong'u sürdü. Galatasaray'da dördüncü golü atan Lukas Podolski, 79'uncu dakikada yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Mutlu Topçu'ysa son oyuncu değişiklik hakkını 80'inci dakikada Bogdan Stancu'nun yerine Sercan Yıldırım'ı oyuna sürerek kullandı.

Galatasaray, bu sonuçla puanını 52'ye çıkarttı ve dördüncülüğünü sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda ilk kez bir maçı 4 gol üzerinde atarak tamamlamış oldu. Galatasaray, ligde en son 29 Ağustos 2015'te konuk olduğu Konyaspor ağlarını 4 kez havalandırmıştı. Bursaspor ise haftayı 35 puanla 13'üncü sırada kapattı.

Galatasaray, ligin 30'uncu haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bursaspor ise Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.